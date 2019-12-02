На пресс-конференции губернатора Ставрополья обсудили детский вопрос

21 ноября в Москве состоялась пресс-конференция губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова "Ставропольский край: точка роста Юга России". Глава Ставрополья рассказал о реализации краевых программ, адресованных детям; о развитии в регионе "зелёной энергетики"; планах, связанных с наращиванием экспортного потенциала краевой экономики; перспективах развития курортов Кавказских Минеральных Вод.

"Сегодня для нас главное — поддержка детей, над этой задачей работает правительство Ставропольского края. Мы разрабатываем собственные программы и активно участвуем в федеральных. Более 10 миллиардов уже направлены именно на программу "Детство". Это модульная многофункциональная программа, которая включает и детский отдых, и модернизацию школ. Вопросы безопасности сегодня так же ставятся на первое место в школьных учебных заведениях и детских садах. Важно также и дополнительное образование. Поэтому идет работа над проектом молодежного движения. Допобразование добавит молодежи шансов развиваться в робототехнике и информатике.

В Ставропольском крае выделили девять предприятий которые будут участвовать в программе экспортно-промышленной продукции. Предприятия получают кредитование, за счет этого идет прирост экспорта продукции. Мы привезли маточное поголовье пород баранов, сейчас происходит осеменение, поэтому мы будем получать лучшее мясо в Российской Федерации. Наша задача — победить на рынке только за счет хорошего качества".