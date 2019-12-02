На Ямале собрались отстреливать волкособак

Власти Пуровского района ЯНАО объявили о коллективной охоте на гибридов волкособак. Местная служба по охране биоресурсов призывает охотников-любителей, которые имеют личные снегоходы и опыт охоты принять участие в облаве.

Опасность гибрида волкособаки состоит в том, что он обладает такой же силой и свирепостью как и волк, однако у него нет страха перед человеком. Примечательно, что про готовящуюся облаву на животных ничего не знаю в главном офисе Службы по охране биоресурсов в Салехарде. Там пообещали разобраться с действиями ведомства Пуровского района.