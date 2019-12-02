Житель Барнаула продает неизвестный артефакт за полмиллиона рублей

В Барнауле на продажу выставили интересный лот. Его владелец утверждает, что это артефакт, обладающий магической силой. Но на самом деле это кусок монтажной пены, выполненный в виде дракона. Его начальная стоимость - 500 тысяч рублей.

Чтобы придать своему предложению изысканности, автор объявления на "Авито" указал, что "это настоящий шедевр современного искусства в стиле постмодернизма". По версии продавца, изделие выполнено из камня путем отливки базальтовых пород и изготовлено до начала XIX века.

В интернете можно найти еще одно похожее объявление. В нем москвич пытается продать "волшебный камень" за 20 миллионов рублей, указывая, что еще не существует такого человека, который бы смог "постичь его силу".