Гидрометцентр спрогнозировал для России "пятнистые осадки"

Согласно последнему прогнозу специалистов Гидрометцентра, декабрь на большей части территории России будет теплым. Хотя кое-где и без снега.

Впрочем, об этом синоптики предупреждали заранее. И метафорично назвали зиму "вишневой" (подробнее об этом читайте в материале на сайте).

А вот согласно сегодняшнему прогнозу, который озвучил Роман Вильфанд, руководитель метеослужбы, снег в декабре идти будет неравномерно, "пятнами".

Например, — говорит синоптик, — его практически совсем не будет на Кавказе — на в Южном, ни в Северо-Кавказском федеральных округах. А вот Иркутск, Братск, Томск, Барнаул, Красноярск и Кемерово засыплет изрядно. И, кстати, снег принесет потепление. Местами до 20 градусов мороза, против сегодняшних минус 48.

А вот к концу недели на большей части Сибири вообще потеплеет. Практически до нуля.

И, как рассказал Вильфанд, температурные скачки будут сохраняться практически весь декабрь.

В Москве первый зимний месяц будет больше похож на осень, хотя совсем зима там не отменяется и снегопады все-таки пройдут.