Полиция задержала в Петербурге около 200 болельщиков "Спартака"

Полиция Санкт-Петербурга задержала около двухсот болельщиков футбольного клуба "Спартак". Им предъявили обвинения в мелком хулиганстве. Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что ночью стражи порядка проводили рейды по улицам города и барам. Они выявляли людей с московской пропиской и задерживали их.

Источник подчеркивает, что задержанных обвиняют в правонарушениях, которые они не совершали. Людей просто останавливали на улице, выводили из баров и увозили в СИЗО.

Игра между "Спартаком" и "Зенитом" пройдет сегодня в Санкт-Петербурге. Начало матча намечено на 19:00 по московскому времени.