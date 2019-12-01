Из инфекционной больницы Новочеркасска уволились все врачи

Новочеркасская инфекционная городская больница перестала принимать пациентов, поскольку из учреждения уволились все врачи, работавшие в стационаре. Об этом сообщила "Комсомольская правда" со ссылкой на пресс-службу местной администрации.

По информации издания, в стационарном отделении больницы работали три врача. В ноябре все они написали заявления на увольнение по собственному желанию. Двоим из уволившихся было более 70 лет. Врач-инфекционист, занимающий должность заведующего стационарного отделения сейчас находится на больничном, однако он тоже планирует уволиться после выхода на работу.

Местные чиновники пока не могу решить кадровую проблему в инфекционной больнице, но решение все-таки нашли. Теперь пациентов будут госпитализировать в больницы города Аксая, а также в городскую больницу Новочеркасска.