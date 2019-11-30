Жители Норильска рассказывают о нашествии песцов

Жители Норильска делятся в социальных сетях фотографиями и видеозаписями, как по городу гуляют песцы в поисках пищи. Чаще всего животные роются в мусорных баках в поисках остатков еды.

Сотрудники заповедника Таймыра рассказали "Комсомольской правде", что в этом году у песцов наблюдается "демографический взрыв", который происходит раз в несколько лет. Из-за того, что популяция животных сильно возросла им перестало хватать пищи, поэтому они вышли в город на ее поиски.

Поскольку песцы не приспособлены для жизни в городских условиях многие из них гибнут под колесами автомобилей, так и не добравшись до мусорных контейнеров. Примечательно, что животные практически не проявляют агрессии. Они по одному, либо в группах могут спокойно ходить по городским улицам и "попрошайничать".