Екатеринбургский коллектор забрал у должницы машину с ребенком

Руководитель пресс-службы МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил о курьезном случае в столице края. По информации Горелых, в Екатеринбурге сотрудник коллекторской службы забрал у должницы машину, не заметив в ней пристегнутого ребенка.

На мать ребенка заведено уголовное дело, а по факту происшествия проводится проверка. Представитель МВД пояснил, что женщина оставила автомобиль в залог микрофинансовой организации и более года не выплачивала платежи по кредиту. Сотрудник коллекторской службы отследили машину должницы по GPS-маяку и отогнали её на корпоративную стоянку.