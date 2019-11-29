В Москве по неизвестным причинам отменили и задержали около 50 рейсов

По состоянию на 10:00 29 ноября в московских аэропортах задерживаются 36 рейсов. Примечательно, что задержка рейсов наблюдается в Домодедово, Шереметьево и Внуково. Также 11 рейсов было отменено в Домодедово.

Представители аэропортов не называют причины, которые привели к отмене и задержки рейсов. На текущий момент во Внуково задержано 13 рейсов, в Шереметьево - 12 рейсов. В Домодедово 11 рейсов отменено и еще 11 задержано.