Территория опережающего развития появилась в Тулуне

По указанию Минстроя России и лично Виталия Мутко в пострадавшем от летнего паводка и до сих не оправившемся от его последствий иркутском Тулуне будет создана территория опережающего развития.

Таким образом, предприниматели, которые будут работать там, получат целый пакет льгот и преференций. Все необходимые документы уже подписаны. Об этом рассказал сегодня журналистам глава региона Сергей Левченко.

По словам губернатора, в ТОР, по предварительным согласованиям, уже готовы "войти" 6 компаний, которые инвестируют в Тулун 1,5 миллиарда рублей и создадут порядка 650 новых рабочих мест.

Власти региона, которые в лице Левченко вчера получили грандиозный "разнос" за свое безделье и, как выразился Виталий Мутко, "саботаж", сегодня активно включились в создание ТОРа. Даже выдвинули предложение построить там завод стеклокомпозитов, несколько предприятий, которые могли бы заняться производством продуктов и — куда ж иркутской власти без этого — переработкой древесины. "Это еще примерно 1,5 тысячи рабочих мест для жителей Тулуна и окрестных поселков (которые тоже сильно пострадали от "большой воды" этим летом — прим. "Правда.ру")

Подробнее о совещании, которое заставило-таки иркутских чиновников "вспомнить" о Тулуне, читайте в материале на сайте.