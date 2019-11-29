Интересные проекты и соглашения: в Италии прошли Дни Ростовской области

Ростовская область и Италия активно развивают двустороннее сотрудничество в сферах экономики, туризма и культуры. Тесное взаимодействие в разных направлениях удалось подробнее обсудить губернатору Ростовской области Василию Голубеву с итальянскими коллегами в Милане, где 27 и 28 ноября проходили Дни Ростовской области. Разнообразные мероприятия и деловые встречи, которые прошли на этой неделе, помогут укрепить партнерские отношения.

Стоит отметить, что в первую очередь губернатор Василий Голубев встретился с президентом Ломбардии Аттилио Фонтана, стороны обсудили вопросы развития торгово-экономических и гуманитарных отношений двух регионов. В частности, во время встречи был поднят вопрос о возможности открытия прямого рейса из Ростова в Милан. Василий Голубев поблагодарил руководство итальянской области за теплый прием, который оказали делегации из Донского края. Губернатор Ломбардии в свою очередь подчеркнул, что и Ломбардия, и Ростовская область — это ведущие промышленные центры, которые в том числе являются привлекательными туристическими регионами, поэтому Италия заинтересована в более результативном сотрудничестве.

27 ноября состоялся бизнес-форум. Выступая на нем, Василий Голубев отметил, что внешнеторговый оборот Донского края с Италией в прошлом году увеличился на 21% (в сравнении с аналогичным периодом 2017 года). Он уточнил, что оборот превысил 254 млн долларов. А цифры лучше слов говорят об удачном деловом партнёрстве сторон.

Василий Голубев подчеркнул важность развития проектов с партнёрами из Италии в сельском хозяйстве и индустриальной сфере. Ростовская область уже развивает сотрудничество в создании предприятий ветроэнергетики. Итальянские бизнесмены поделились на форуме опытом и успешными бизнес-историями в сфере развития рынка газомоторного топлива в Донском крае.

В рамках форума также прошла презентация инвестиционных проектов южного региона России.

На форуме было также подписано соглашение о создании крупного производственного комплекса в Ростовской области. Договоренности были достигнуты между холдингом "Форте" и итальянской компанией S. A.I.P. Согласно соглашению, сумма вложений превысит 40 млн евро.

На форуме были достигнуты и другие перспективные соглашения. В частности, развитием туристического направления для итальянцев займутся Агентство по развитию туризма Ростовской области и компания BEST COLLECTION, также сотрудничать в сфере туризма будут компания "Авиа-Сити" и Pergamon Travel. Также в Милане было подписано соглашение между хлебопекарным предприятием "Аютинский хлеб" и компанией RECORD S. P.A. Итальянцы собираются доставить российскому предприятию упаковочное оборудование на сумму 60 млн рублей.

На форуме были достигнуты договоренности о взаимодействии и в гуманитарной сфере. Например, Азовский музей будет сотрудничать с итальянский институтом "Музеи моря и миграции", а ДГТУ — со Средиземноморским университетом Реджио Калабриа.