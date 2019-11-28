Губернатор Прикамья раскритиковал работу мэрии Перми

Губернатор Прикамья Максим Решетников жестко раскритиковал работу мэрии города Перми из-за недавнего решения. Недавно городские власти отменили движение общественного транспорта до Речного вокзала из-за находящегося в аварийном состоянии путепровода по улице Монастырской.

Местные жители также были недовольны решением мэрии. Решетников рассказал в Instagram, что вывез городских и краевых чиновников "на экскурсию" до вокзала Пермь I.