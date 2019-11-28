Губернатор Прикамья Максим Решетников жестко раскритиковал работу мэрии города Перми из-за недавнего решения. Недавно городские власти отменили движение общественного транспорта до Речного вокзала из-за находящегося в аварийном состоянии путепровода по улице Монастырской.
Местные жители также были недовольны решением мэрии. Решетников рассказал в Instagram, что вывез городских и краевых чиновников "на экскурсию" до вокзала Пермь I.
"Всё очень плохо. Автобусы до железнодорожного вокзала нет. До автобусной остановки идти далеко. Необходимо в кратчайшие сроки восстановить движение общественного транспорта. Пока это не реализовано, нужно организовать бесплатный подвоз для льготников", - прокомментировал Решетников.
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