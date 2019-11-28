Власти Москвы взыскали с Церетели 29 млн рублей через суд

Арбитражный суд Москвы постановил взыскать со скульптора Зураба Церетели почти 29 миллионов рублей в пользу властей Москвы в качестве неустойки.

Спор между столичными властями и скульптором возник из-за аренды земельного участка площадью 26,9 тыс. кв. м на Авиамоторной улице, от 29 сентября 2003 года. Московский департамент городского имущества подал иск на Церетели 18 июля текущего года. Изначально департамент требовал взыскать со скульптора 55 миллионов рублей, однако не смог доказать обоснованность этой суммы.