Мэр Кемерово оправдался за трату 18 миллионов рублей на новогоднюю елку

Ранее российские СМИ сообщали о том, что власти города Кемерово заплатили почти 18 миллионов рублей за новогоднюю елку, которая будет установлена на главной площади города. Новость приобрела общественный резонанс, поскольку многим жителям Кузбасса не понравилось такое нерациональное использование бюджетных средств.

Мэр Кемерово Илья Середюк пояснил журналистам, почему город решился купить новогоднюю ель за столь большую сумму.

"Мы вели переговоры о её покупке в течение нескольких лет. Старую ель мы использовали 11 лет подряд, при её гарантийном сроке в три года. Она морально и технологически устарела. Ежегодно мы тратили на её ремонт около полумиллиона рублей", - пояснил Середюк.

Высокую стоимость новой елки глава города объяснил тем, что она "высокотехнологичная". По словам Середюка, в новой новогодней ели "более тысячи программ", которые можно менять ежедневно, а также "выводить разные надписи".