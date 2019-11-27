В Москве будут штрафовать за парковку на "красных квадратах"

Власти Москвы вводят пилотный проект, суть которого - штрафовать водителей, использующих в качестве парковочных мест "красные квадраты", предназначенные для пожарных машин. Префектура Центрального административного округа сообщила жителям столицы, что теперь у них есть возможность фиксировать данное нарушение с помощью приложения "Помощник Москвы".

По словам сотрудника управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры префектуры ЦАО Андрея Юнисова, нововведение установлено в связи с массовыми жалобами москвичей на неправильно припаркованные автомобили во дворах.