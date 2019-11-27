Власти Москвы вводят пилотный проект, суть которого - штрафовать водителей, использующих в качестве парковочных мест "красные квадраты", предназначенные для пожарных машин. Префектура Центрального административного округа сообщила жителям столицы, что теперь у них есть возможность фиксировать данное нарушение с помощью приложения "Помощник Москвы".
По словам сотрудника управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры префектуры ЦАО Андрея Юнисова, нововведение установлено в связи с массовыми жалобами москвичей на неправильно припаркованные автомобили во дворах.
Сейчас Наине Ельциной 87 лет. Свою старость она коротает в подмосковном особняке. Здание было куплено в 1995 году на сбережения Бориса Ельцина. После покупки супруги не проживали в этом доме, однако после смерти Бориса его жена перебралась сюда. Она признается, что до сих пор грустит по ушедшему супругу.