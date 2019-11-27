Проезд грузовиков по МКАД могут запретить с 2021 года

Помощник президента Игорь Левитин заявил, что грузовым авто могут запретить движение по МКАД после ввода в эксплуатацию ЦКАД (Центральной кольцевой автомобильной дороги). Левитин рассказал об этом "Коммерсанту" во время автопробега, приуроченного к открытию трассы Москва - Санкт-Петербург.

Сейчас грузовым автомобилям, масса которых превышает 12 тонн, запрещено движение по МКАД с 6:00 до 22:00. Движение разрешено только грузовикам со спецпропусками. Летом текущего года глава "Автодора" Вячеслав Петушенко заявил, что введение в эксплуатацию ЦКАД запланировано на 2021 год.