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В России запустят программу "Дальневосточный профессор"

Россия » Дальний Восток

Представитель совета по вопросам развития Дальнего Востока и Байкальского региона при Совфеде Анатолий Широков сообщил о запуске новой программы "Дальневосточный профессор". В рамках программы в вузы Дальнего Востока будут привлекаться научные сотрудники.

По словам сенатора, сейчас в России существуют другие программы, которые оказывают поддержку учителям и врачам на Дальнем Востоке, однако отсутствует программа для поддержки научных сотрудников. Этот пробел, по мнению Широкова, нужно исправить. 

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