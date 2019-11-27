В России запустят программу "Дальневосточный профессор"

Представитель совета по вопросам развития Дальнего Востока и Байкальского региона при Совфеде Анатолий Широков сообщил о запуске новой программы "Дальневосточный профессор". В рамках программы в вузы Дальнего Востока будут привлекаться научные сотрудники.

По словам сенатора, сейчас в России существуют другие программы, которые оказывают поддержку учителям и врачам на Дальнем Востоке, однако отсутствует программа для поддержки научных сотрудников. Этот пробел, по мнению Широкова, нужно исправить.