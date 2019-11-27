Владивосток официально стал столицей Приморского края

Депутаты Законодательного собрания Приморья собрались на внеочередное заседание, чтобы принять поправки в закон об административном центре края. По итогам работы парламентариев, столицей Приморского края стал Владивосток, который уже является столицей Приморья в связи с указом Владимира Путина.

Президент России подписал указ о переносе административного центра региона с Хабаровска во Владивосток ещё в декабре 2018 года. Депутаты приняли соответствующий закон в трех чтениях единогласно.