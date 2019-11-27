Депутаты Законодательного собрания Приморья собрались на внеочередное заседание, чтобы принять поправки в закон об административном центре края. По итогам работы парламентариев, столицей Приморского края стал Владивосток, который уже является столицей Приморья в связи с указом Владимира Путина.
Президент России подписал указ о переносе административного центра региона с Хабаровска во Владивосток ещё в декабре 2018 года. Депутаты приняли соответствующий закон в трех чтениях единогласно.
Сейчас Наине Ельциной 87 лет. Свою старость она коротает в подмосковном особняке. Здание было куплено в 1995 году на сбережения Бориса Ельцина. После покупки супруги не проживали в этом доме, однако после смерти Бориса его жена перебралась сюда. Она признается, что до сих пор грустит по ушедшему супругу.