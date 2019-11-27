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Источник Правда.Ру

136 уголовных дел за вылов омуля возбуждено в Бурятии

Россия » Сибирь

Одно из сокровищ озера Байкал — омуль. Эта рыба больше нигде не встречается. Промысел омуля — испокон веков был основным источником дохода жителей Прибайкалья. Это привело у тому, что этот вид оказался на грани исчезновения.

Сейчас ловля омуля запрещена на законодательном уровне. И браконьеров ловит полиция. Но пока получается, как говорят сами правоохранители "не очень". Жажда наживы у людей оказывается сильней и увещеваний, и здравого смыла.

26 ноября Рыбнадзор республики Бурятия отчитался о предварительных итогах операции Пути́на, которая по срокам проведения совпадала со временем нереста рыбы в Байкале.

Как следует из сообщения пресс-службы ведомства, за время с 15 августа по 26 ноября правоохранители поймали 189 браконьеров. В отношении них возбуждено 136 уголовных дел. Еще 25 — за незаконное приобретение и сбыт омуля байкальского.

У "рыбаков", ставших фигурантами уголовных дел, изъято 6,5 тонн рыбы. Как говорят в природоохранной прокуратуре республики, это примерно 11 тысяч рыб. Суммарный ущерб, нанесенный браконьерами оценен в 80 миллионов рублей.

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Темы омуль байкал бурятия браконьеры
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