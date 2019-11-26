Более 200 педагогов "оптимизируют" в Кургане до конца года

Курганская система образования уже в этом году буте масштабно оптимизирована. Чиновники в правительстве области решили начать экономить бюджетные деньги.

Внимательно осмотрели свои «владения» и пришли к выводу, что много стало школ и детских садов. Видимо, тоже считают, что педагоги - как и в целом бюджетники - "бездельники и паразиты".

Но, какими бы точно соображениями власти не пользовались, уже в декабре в одном только Кургане 13 школ и детсадов перестанут существовать. В отдаленных районах города планируется создать единое социальное пространство. Проще говоря, объединить под одной крышей школы и садики.

Детей из «лишних» ОУ переведут в другие, а педагоги - пойдут на улицу. И хотя им всем пообещали новую работу, профсоюз уверен, что ничего подобного не будет. Ибо просто некуда трудоустраивать.

С профсоюзом отчасти согласны депутаты местной Думы, которые, помимо этого, говорят о том, что в области, как и по всей стране, остро стоит вопрос нехватки педагогических кадров. Но против оптимизации народные избранники не возражают, так как тоже хотят сэкономить. По мнению курганских депутатов, педработники (те, которые еще остались в системе образования, а не ушли, как советовал когда-то премьер Медведев, «в бизнес»),отчасти сами виноваты в том, что скоро останутся без работы, поскольку «очень не хотят опытные люди брать на себя растущую в разы ответственность при сохранении более чем скромной оплаты труда».

По предварительным данным, сообщает местный информационный портал «Новый день», уволены сразу после 1 декабря будут примерно 200 педагогов. Списки сейчас составляются в курганском департаменте образования. Известно, что первыми «на выход» пойдут нынешние руководители закрывающихся ОУ.

За процессом следят в региональном отделении ОНФ. Но пока не вмешиваются.

Губернатор Вадим Шумков уверен, что за счет оптимизации правительство сможет «выправить катастрофическую ситуацию с зарплатами бюджетников».

Кстати, по данным статистики, Курганская область остро нуждается в педагогах. На октябрь там было 372 вакансии. И вдруг в ноябре 200 человек оказались лишними. Как так-то?