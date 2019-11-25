В России может появиться трасса Москва - Владивосток

Компания «Автодор», лидер дорожного строительства в России, объявила сегодня об окончании согласований по строительству новой федеральной трассы.

По словам гендиректора «Автодора» Вячеслава Петушенко, пока запланировано строительство магистрали, которая свяжет столицу с Казанью. Окончание работ - 2027 год. Смета составляет 730 миллиардов рублей.

Однако, в планах госкомпании есть продление этой новой федеральной трассы до Екатеринбурга, а потом, если не изменятся социально-экономические условия, - рассказал Петушко, - дорогу будут продлять до Владивостока.

«Мы, в «Автодоре», очень хотим, чтобы эта трасса дошла до Владивостока. Если все пойдет, как задумано, то в 2030 по ней можно будет из Москвы доехать уже до Екатеринбурга. А там видно будет», - говорит глава госкомпании.