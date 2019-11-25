Врачи Пермского края: в мороз надо есть калорийную пищу

Наступившая неделя, по прогнозам синоптиков, принесет с собой аномальные морозы в Пермский край.

Региональное МЧС переведено на усиленный режим службы. Особую тревогу вызывает трасса М7 "Волга" и межпоселенческие дороги. Уже распространено предупреждение для водителей.

Врачи ожидают роста случаев обморожений. Не только на трассах, но и в городах.

В качестве профилактики неприятностей со здоровьем, медики порекомендовали пермякам поменьше находиться на улице и изменить рацион питания. В частности, "налегать" на горячую, высококалорийную еду.

Ну и, конечно, в морозы люди не должны забывать о тех, кто не может сам согреться и прокормиться. Например, о птицах. Как помочь пернатым пережить зимнюю стужу, читайте в материале на сайте.