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Источник Правда.Ру

Ростовская область заинтересована в сотрудничестве с Японией

Россия » Юг » Ростов-на-Дону

Ростовская область настроена на расширение двустороннего сотрудничествас Японией. В частности, это касается социальной сферы. Правительство региона активно поддерживает идею строительства медицинского центра в Ростове-на-Дону при поддержке специалистов из Японии. Известно, что строительством будет заниматься авторитетная японская компания "Сискан", специализирующаяся не только на строительных работах, но и на организации работы подобных центров в других странах мира.

Старт сотрудничеству в области здравоохранения был дан во время визита в Донской край председателя совета директоров компании "Сискан" Юкитоси Ямамото. По итогам встречи был подписан документ, закрепляющий обоюдные намерения Ростовской области и компании "Сискан" сотрудничать и развивать проекты в области медицины.

Ростовская область заинтересована в привлечении эффективных инвесторов, отметил донской губернатор.

— Мы, со своей стороны готовы, создать определенные условия для того, чтобы такой проект, когда мы договоримся об этом окончательно, был реализован в максимально короткие сроки и, надеюсь, с высочайшим качеством, — подчеркнул Василий Голубев.

Также в планах на следующий год подписать проект соглашения о сотрудничестве с префектурой Окинава, работы в этом направлении уже активно ведутся. В ноябре замы губернаторов Ростовской области и Окинавы уже вели переговоры на эту тему в Токио. В начале 2020 года в Ростовскую область прибудут японские бизнесмены под руководством одного из влиятельных политиков Страны Восходящего Солнца. Запланирована и ответная бизнес-миссия региональным центром поддержки экспорта — в Японию отправятся представители среднего и малого бизнеса Донского края.

К слову, в Японии в 2020 году пройдут Дни Ростовской области, что предполагает определенную культурную программу, направленную, помимо культурного обмена, на развитие инвестиционного взаимодействия, сотрудничества в сфере торговли и экономики.

В 2020 году состоится заседание Совета губернаторов России и Японии, к участию в котором Ростовская область активно готовится. В частности, власти региона подготовили ряд инициатив, которые касаются разработки проектов в сфере бизнеса, науки, культуры, туризма. В планах — наладить обмен студентами между вузами, а также организовать переподготовку профессорско-преподавательского состава.

Несомненным плюсом является благоприятный инвестиционный климат в Ростовской области, что позволяет развивать инвестиционные проекты иностранных компаний. По итогам первого полугодия 2019 года оборот в торговой сфере с Японией увеличился на 56%. Так, инвестиции японской компании Japan Tobacco International в развитие завода "Донской табак" составят порядка 12 млн долларов США.

Темы губернатор василий голубев здравоохранение развитие региона ростовская область сотрудничество с японией строительство медицинского центра
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