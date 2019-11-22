Сильнейший ураган накрыл Новороссийск

Сегодня сильнейший ураган обрушился на Новороссийск.

Как сообщают городские метеослужбы, порывы ветра достигают тридцати восьми метров в секунду. Чтобы представить силу бушующего норд-оста, достаточно сказать, что перед его шквалом не устояли даже контейнеровозы.

Власти города объявили режим ЧС.

Очевидцы говорят о десятках поваленных деревьев. Коммунальщики - об оборванных проводах линий электропередач. Несмотря на то, что ураган и не думает отступать, аварийные службы уже начали работать.

Сообщается, что город был готов к буйству стихии - еще вчера в нем было объявлено штормовое предупреждение. И даже занятия в школах отменили.