В Петербурге откроют бар с официантами-хамами, ругающимися матом

Владельцы бара "Угрюмочная" в Санкт-Петербурге собираются открыть новое заведение с названием "УЕ!Бар". В новом баре будут работать официанты-комики, которые будут шутить над посетителями, а также ругаться, создавая "самую искреннюю атмосферу".

Техническое открытие "УЕ!Бара" пройдет 21 октября.

Владельцы сообщили, что в баре можно "присесть на стул с пиками точеными". А те, кто рассмешат официанта смогут получить бесплатно коктейль. Сейчас в Санкт-Петербурге работают два бара "Угрюмочная", где есть жилетка для рыданий, а также служба психологической поддержки.