Декабрь в России точно будет "вишневым", обещают синоптики

В декабре на большей части нашей страны начнут сбываться прогнозы синоптиков о "вишневой" зиме.

Как рассказал Владимир Тищенко, завотделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России, в первый зимний месяц территория Урала, север Красноярского края и в Сибирь, изрядно замерзшие в ноябре, получат температурную передышку. Температура воздуха там будет выше климатической нормы.

Жителям центральных регионов, включая Москву и Подмосковье, по словам эксперта, не стоит пугаться наступивших холодов — это ненадолго. Декабрь здесь тоже ожидается теплее обычного. А снег, который выпадет в начале месяца, лишь добавит зимнего очарования.

А вот в южных регионах отклонение от климатических норм в декабре маловероятно, поэтому сюрпризов от погоды жителям ПФО, Северо-Кавказского и Южного округов ждать не стоит.

Напомним, что ранее Правда. ру рассказывала об аномальных холодах, которые прямо сейчас надвигаются на ряд российских регионов.