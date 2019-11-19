В московской квартире обнаружили восьмерых брошенных детей

В одной из московских квартир врачи скорой помощи обнаружили восьмерых детей в возрасте от 1,5 до 8 лет. Их матери несколько дней не было дома, за детьми присматривала их 63-летняя бабушка.

У всех детей были выявлены простудные заболевания. В однокомнатной квартире, где дети проживали с бабушкой, были антисанитарные условия.

Данная семья состоит на учете в органах профилактики.

Медики обратились в полицию. В настоящее время рассматривается вопрос об изъятии детей из семьи.

Врачи сообщили, что все дети отстают по развитию от своих сверстников.

СК начал проверку по факту проживания малолетних детей в ненадлежащих условиях.

Фото: twitter.com