Власти Дагестана просят удвоить финансирование региона

По словам первого заместителя председателя правительства Дагестана Гаджимагомеда Гусейнова, для того чтобы улучшить ситуацию в регионе, нужно в два раза больше средств по сравнению с текущими показателями бюджета.

В этом году бюджет республики составлял 126 млрд рублей, а для существенных изменений нужно 250 млрд рублей. В настоящее время Дагестан намеренно снижает уровень дотаций и повышает собственные доходы.

Госдолг республики составляет более 9 млрд рублей. Если сравнивать с прошлыми показателями, то на 1 января 2016 год госдолг Дагестана составлял 17 млрд рублей. Иными словами, за этот период Дагестану удалось почти в два раза снизить госдолг.

Гусейнов подчеркнул, что в настоящее время Дагестан не берет займы.

В июне в Дагестане снова было задержано несколько чиновников, что напомнило о том, что борьба с коррупцией на Северном Кавказе далека от завершения.

Фото: twitter.com