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Источник Правда.Ру

Аномальные холода надвигаются на российские регионы

Россия

 В Россию на этой неделе придут аномальные морозы.

Об этом рассказал глава Гидрометцентра Роман Вильфанд, отметив, что слишком холодная погода установится не на всей территории нашей страны.

"В разных регионах нашей страны будет похолодание, но отношение к этим похолоданиям будет разным в зависимости от региона. Первый удар на себя возьмут север европейской части, Урал и Западная Сибирь.

Там температура уже с 19 ноября будет отличаться от многолетних значений на 14-16 градусов со знаком "минус". Будет ниже нормы для этого времени года. Ночью столбики термометров опустятся до -33 по Цельсию. Это аномально холодная погода, связанная с действием холодного арктического антициклона.

В республике Коми и Екатеринбурге столбик термометра днем опустится с минус пяти градусов до минус 20-ти, а в Сверловской, Тюменской, Омской областях и до минус 30 градусов.

На европейской части России тоже произойдут изменения: этот антициклон переместится на запад. В обе столицы зимние морозы придут во второй половине недели. Уже в среду утром температура начнет понижаться и к вечеру она достигнет отметок -5 градусов. До конца недели температура ночью в ЦФО будет составлять -5…-10 градусов, днем -2…-4. Такая температура всего на 1-2 градуса ниже нормы, то есть ничего особенного. Но людям, избалованным теплой погодой, которая была в регионе в последнее время, эта погода покажется холодной", — сообщил специалист.

При этом синоптик добавил, что жителям центральной России не стоит ждать выпадения снега по меньшей мере до конца текущей недели.

В Москве приход зимы ждут в четверг. Если сейчас в столице на несколько градусов выше нормы, то к выходным будет, наоборот, холоднее средних значений. До минус десяти градусов по ночам в области.

В выходные поменять осеннюю одежду на зимнюю придется и петербуржцам. А поскольку снегопадов не ожидается, то погода в северной столице будет морозной и солнечной.

Ранее Правда. ру сообщала о мощном циклоне, обрушившемся на Дальний Восток страны и его последствиях для жителей Сахалина.

Фото: liveinternet.ru

Темы урал морозы погода москва россия столицы регионы гидрометцентр роман вильфанд западная сибирь
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