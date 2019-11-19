Циклон оставил без света 12 населенных пунктов на Сахалине

В результате мощного циклона 12 населенных пунктов в пяти районах на юге Сахалинской области остались без электроснабжения.

Об этом сообщает пресс-служба ПАО "Сахалинэнерго".

"По состоянию на утро 19 ноября без электричества остались села Песчаное Анивского района, Белинское и Парусное в Томаринском районе, Ясноморское и Ватутино в Невельском районе, Лесное Корсаковского района и Павино в Холмском районе Сахалинской области. Также проблемы с электроснабжением зафиксированы в городе Холмске, а также селах Симаково, Костромское, Третья Падь и Раздольное", — говорится в пресс-релизе компании.

Как сообщают в Сахалинэнерго, при прохождении циклона, который сопровождался сильным ветром и дождем со снегом, произошло 3 отключения линий электропередачи напряжением 35 кВ, а также 21 ЛЭП напряжением 6-10 кВ.

ПАО "Сахалинэнерго" ведет восстановительные работы на линиях электропередачи, поврежденных циклоном, пришедшим на Сахалин в ночь с 18 на 19 ноября. В ликвидации последствий непогоды участвуют 8 оперативно-выездных бригад компании и 8 единиц техники.

Накануне, получив предупреждение о предстоящем циклоне, в Сахалинэнерго был введен режим повышенной готовности. На период прохождения непогоды установлено круглосуточное дежурство руководящего состава энергокомпании и спасателей.

Напомним, что мощный циклон накрыл Дальний Восток вечером в воскресенье. Вчера он свирепствовал в Хабаровске и Владивостоке. Устроив там транспортный коллапс, двинулся на Сахалин. Вчера вечером, в 21 час по местному времени, там уже закрылась паромная переправа между островом и материком. А ночью стихия, разгулявшись, рвала провода.

Железная дорога и аэропорт г. Южно-Сахалинска работают в штатном режиме. Проезд по всем дорогам области осуществляется без ограничений.

На сегодня, 19 ноября, синоптики утешительных для жителей Сахалина прогнозов не дают: в регионе продолжится сильный снегопад, в ряде районов ожидается усиление ветра до 27 м/с, мокрый снег и налипание снега на провода и деревья.

Фото: vk.com