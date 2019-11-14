Глава Минтруда Максим Топилин заявил, что его ведомство не планирует снижать пенсионный возраст для жителей Дальнего Востока, передаёт РИА "Новости".
Во вторник, 12 ноября, о возможности вернуть для Дальневосточного федерального округа до-реформенные сроки выхода на пенсию говорил глава думского комитета по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов. Он сослался на особенно суровый климат в этой части страны, из-за которого людям нужна дополнительная мотивация, чтоб жить и работать именно там.
Депутаты от партии "Единая Россия" подержали идею Харитнова. Общаясь во вторник с журналистами, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался как-либо комментировать эту инициативу.
Топилин также опроверг утверждения Харитонов о значительном оттоке населения из региона, вызванном, по мнению парламентария, изменениями в пенсионном законодательстве.
В случае, если бы предложение было принято, его реализация потребовала бы дополнительных расходов на сумму около 16 миллиардов рублей.
На смену несвойственно теплой для ноября погоды в регионы России придет резкое похолодание.