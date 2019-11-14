Топилин не планирует снижение пенсионного возраста на Дальнем Востоке

Глава Минтруда Максим Топилин заявил, что его ведомство не планирует снижать пенсионный возраст для жителей Дальнего Востока, передаёт РИА "Новости".

Во вторник, 12 ноября, о возможности вернуть для Дальневосточного федерального округа до-реформенные сроки выхода на пенсию говорил глава думского комитета по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов. Он сослался на особенно суровый климат в этой части страны, из-за которого людям нужна дополнительная мотивация, чтоб жить и работать именно там.

Депутаты от партии "Единая Россия" подержали идею Харитнова. Общаясь во вторник с журналистами, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался как-либо комментировать эту инициативу.

Топилин также опроверг утверждения Харитонов о значительном оттоке населения из региона, вызванном, по мнению парламентария, изменениями в пенсионном законодательстве.

В случае, если бы предложение было принято, его реализация потребовала бы дополнительных расходов на сумму около 16 миллиардов рублей.