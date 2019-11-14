Делить имущество при разводе станет проще

Депутаты хотя упорядочить раздел имущества разводящихся граждан. О новом законопроекте рассказал один из его авторов, Павел Крашенинников.

Крашенников возглавляет комитет Госдумы по законодательству и госстроительству, а его соавтор, Тамара Плетнёва, является председательницей комитета по вопросам семьи.

Сейчас в суде при разводе одной и той же пары зачастую многократно рассматриваются споры о разделе сперва недвижимого имущества, затем — вкладов, а если у бывших супругов есть общее дело, их доли в нём также делят в ходе особого разбирательства. При этом сложно определить действительно справедливую долю каждого из супругов.

Чтоб избежать этого, законотворцы предлагают определить в Семейном кодексе совместно нажитое имущество как совокупность всех его видов. При этом делить рассматривание совокупно имущество долями будут и при обоюдном соглашении о разделе.

Кроме того, предлагается предусмотреть случаи, когда общее имущество может уменьшиться по вине одного из супругов. Если имела место сделка с третьей стороной по отчуждению общего имущества, проведенная без согласия "второй половины", доля организовавшего эту сделку супруга будет уменьшена при бракоразводном процессе.

Также предлагается убрать положение, позволяющее признать недействительным брачный договор, если он ставит одного из супругов в "крайне невыгодное положение". В случае банкротства одного из супругов предлагается сперва выделить его долю в общем имуществе, а потом уж позволить кредиторам взыскивать по долгам только из этой части, не затрагивая интересов "второй половинки" банкрота.

Также планируется ввести право на госрегистрацию совместной собственности, которое позволить защитить права как супругов, так и третьих лиц, которые могут приобретать у них эту собственность.

Планируется, что новые положения могут вступить в силу уже в марте следующего года.