Муниципальные депутаты в Башкирии смогут не отчитываться о доходах

В Башкирии планируют внести изменения в закон о местном самоуправлении и освободить депутатов советов сельских поселений от обязанности отчитываться о доходах. Соответствующие корректировки могут быть внесены уже в текущем месяце, передаёт "РБК".

При этом изменения коснутся лишь депутатов, не получающих зарплату из бюджета. При этом, как подчеркнули авторы инициативы, многие из них живут и работают в селе и вынуждены выезжать в райцентр для сбора справок, необходимых для исполнения работы, которой они занимаются, в сущности, на общественных началах. А таких, по подсчётам Ассоциации "Совет муниципальных образований РБ", в Башкирии насчитывается свыше 8000.

В то же время крупные расходы депутатов в любом случае будут подлежать проверке: покупки на суммы, превышающую совокупный семейный доход за три года, придётся обосновать.