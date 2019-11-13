"Декретные" пособия вырастут в новом году почти на две тысячи рублей

Максимальный размер пособия по беременности и родам в 2020 году вырастет до 322 тысяч рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на Фонд социального страхования.

В текущем году максимальная сумма "декретного" пособия составляет около 301 тысячи рублей. Это тоже результат повышения: в 2018 году пределом для этого пособия были 282 тысячи рублей.

Максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет также вырастет в следующем году почти на две тысячи рублей и составит около 28 тысяч. Напомним, что воспользоваться таким пособием имеет право и отец, если именно он ухаживает за ребёнком. В начале этого года размер пособия также вырос на две тысячи рублей по сравнению с прошлогодним.

Несколько увеличится также предельная сумма пособия по временной нетрудоспособности — с 2150,68 рублей в день в этом году до 2301,36 рублей в день в 2020 году.

Изменения, как пояснили в Фонде, связаны с тем, что все эти суммы "привязаны" не только к зарплате по стране, но и к предельной базе начисления страховых взносов за два предшествующих года. Рост этой базы в 2018-19 годах позволил также поднять максимум по пособиям.

Напомним также, что в прошлом месяце омбудсмен Татьяна Москалькова предложила засчитывать время, которое россиянки посвящают уходу за своими детьми, в трудовой стаж. Она отметила, что 65% работающих женщин также заботятся о детях дошкольного возраста и заслуживают соответствующих социальных гарантий. Пока это предложение не приняло форму законодательной инициативы.