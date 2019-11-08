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Источник Правда.Ру

Синоптики предсказывают "вишневую" зиму в Москве

Россия » Центр » Москва print

Специалисты центра "Фобос" утверждают, что грядущий зимний сезон в Центральной России будет одним из самых теплых в истории.

По прогнозам синоптиков, средняя температура сезона будет выше нормы более чем на 4 градуса. В таком случае уместен будет термин "вишневая" зима".

Такие теплые сезоны фиксировались 7 раз за 140 лет метеонаблюдений. Самые теплые зимы были в 1960-1961 гг. В те годы показатели температуры были выше нормы почти на 5 градусов.

Учитывая процессы, связанные с глобальным потеплением, вероятность наступления холодной зимы в Центральной России уменьшается. В XXI веке было всего 4 холодные зимы. Скорее всего, в цветовой окраске будущих зим будет преобладать красный цвет.

По прогнозам синоптиков, морозы будут очень кратковременными, снег будет быстро таять.

Специалисты утверждают, что в Москве погода будет очень разной: могут быть туманы, ледяные дожди и гололед.

Климатическая зима должна была наступить 10 ноября, но минусовой температуры в ближайшее время не ожидается.

Фото: twitter.com

 

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