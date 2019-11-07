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Источник Правда.Ру

В Хакасии начальника пожарной части обвиняют в поджоге домов

Россия » Сибирь print

В Хакасии начальника пожарной части села Балыкса обвиняют в том, что он занимался поджогом частных домов, а также хозяйственных построек.

В настоящее время он находится под арестом. Региональный главк МВД пока не подтвердил данную информацию. Сообщается только об аресте одного из местных жителей.

23-летнего молодого человека в августе назначили начальником пожарной части. С того момента в селе сгорели 6 жилых домов и несколько нежилых домов.

Во время одного из поджогов начальника пожарной части зафиксировала одна из камер видеонаблюдения. Также стоит отметить, что все пожары происходили ночью, когда его не было на дежурстве.

Сообщается, что он признает свою вину. Он заявил следователям, что устраивал поджоги, чтобы проверить профпригодность подчиненных.

Фото: twitter.com

Темы пожары поджоги хакасия
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