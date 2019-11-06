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Источник Правда.Ру

Московский полицейский хотел съесть взятку в 10 тысяч рублей

Россия » Центр » Москва print

В Москве задержали майора полиции во время получения взятки. Он потребовал 10 тысяч рублей за обещание не возбуждать уголовное дело. Когда полицейский понял, что его задерживают, то попытался съесть улики. Ему удалось полностью проглотить пятитысячную купюру и сильно повредить купюру номиналом в одну тысячу рублей.

Ещё четыре тысячных купюры остались относительно целы. Теперь стражу порядка грозит увольнение, заключение до одного года, а также штрафы. Примечательно, что помешать полностью проглотить деньги полицейскому помешали оперативники, проводившие задержания.

В Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте информацию о задержании майора полиции и попытке "поглощения взятки" подтвердили.

Темы майор улика взятка москва полиция
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