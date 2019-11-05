Горбачев одобрил политику СССР при крушении Берлинской стены

Бывший президент СССР Михаил Горбачев считает, что руководство СССР 30 лет назад поступило правильно, когда при развале Берлинской стены не стало применять силу.

Он подчеркнул, что Советский Союз не только не пытался применить силу с помощью советских войск, располагавшихся в ГДР, но и сделал все, чтобы развитие процесса проходило в мирном русле.

По его словам, решения советского руководства не нарушали интересы советских граждан. Он отметил, что невозможно было удержать ГДР от объединения с ФРГ, так как все население ГДР стремилось к этому.

Михаил Горбачев доволен, что данный процессе проходил мирно.

9 ноября в ФРГ отмечают 30-летие падения Берлинской стены. В 1961 году власти ГДР распорядились о строительстве стены. Возведение страны началось в ночь на 13 августа 1961 года, чтобы предотвратить бегство граждан Восточной Германии на Запад.

Берлинская стена была разрушена 9 ноября 1989 года.

Фото: twitter.com