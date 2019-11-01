На Сахалине 160 подростков устроили уличные кулачные бои

На Сахалине в Охе сотрудники полиции намерены усилить патрулирование улиц в ночные и вечерние часы в связи с появлением информации о том, что подростки устраивают на улице кулачные бои, сообщил глава муниципалитета Сергей Гусев.

Мэр заявил, что факты проведения кулачных боев с участием подростков пока не были зафиксированы. По словам Гусева, в городском округе имеется большое количество спортивных секций для школьников.

Дано распоряжение об увеличении в школах количества внеучебных занятий, в том числе связанных со спортом. В городском парке сделали освещение.

После проверки, отметил Гусев, городские власти проанализируют, в чем их упущение, но он также напомнил, что во все времена были хулиганы.

Как сообщают местные СМИ, в уличных кулачных боях участвовало около 160 подростков.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят опрос среди подростков, которые могут быть причастны к организации кулачных боев в Охе, а также и их родителей.

В школах организованы лекции на тему безопасности.

Фото: twitter.com