На Сахалине в Охе сотрудники полиции намерены усилить патрулирование улиц в ночные и вечерние часы в связи с появлением информации о том, что подростки устраивают на улице кулачные бои, сообщил глава муниципалитета Сергей Гусев.
Мэр заявил, что факты проведения кулачных боев с участием подростков пока не были зафиксированы. По словам Гусева, в городском округе имеется большое количество спортивных секций для школьников.
Дано распоряжение об увеличении в школах количества внеучебных занятий, в том числе связанных со спортом. В городском парке сделали освещение.
После проверки, отметил Гусев, городские власти проанализируют, в чем их упущение, но он также напомнил, что во все времена были хулиганы.
Как сообщают местные СМИ, в уличных кулачных боях участвовало около 160 подростков.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят опрос среди подростков, которые могут быть причастны к организации кулачных боев в Охе, а также и их родителей.
В школах организованы лекции на тему безопасности.
Фото: twitter.com
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