В России планируют сократить вдвое количество моногородов

Количество моногородов в Российской Федерации может уменьшиться с 321 до 170. Этот вопрос обсуждается в Госдуме и правительстве. Об этом сообщил ответственный секретарь экспертного совета по устойчивому развитию моногородов при комитете Госдумы по экономполитике Павел Склянчук.

По его словам, в нижнюю палату парламента был направлен законопроект по развитию моногородов. Этот документ должен заменить старую программу развития моногородов, которая досрочно прекратила своё действие 1 января 2019 года.

Аудит Счетной палаты показал, что меры, заложенные в старой программе развития многородов, не привели к их росту и развитию, а также не улучшили жизнь их жителей. Госдума планирует провести актуализацию критериев, по которым населенные пункты получают статус моногородов. По предварительным оценкам, новым критериям могут не отвечать половина текущих моногородов.