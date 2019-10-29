Количество моногородов в Российской Федерации может уменьшиться с 321 до 170. Этот вопрос обсуждается в Госдуме и правительстве. Об этом сообщил ответственный секретарь экспертного совета по устойчивому развитию моногородов при комитете Госдумы по экономполитике Павел Склянчук.
По его словам, в нижнюю палату парламента был направлен законопроект по развитию моногородов. Этот документ должен заменить старую программу развития моногородов, которая досрочно прекратила своё действие 1 января 2019 года.
Аудит Счетной палаты показал, что меры, заложенные в старой программе развития многородов, не привели к их росту и развитию, а также не улучшили жизнь их жителей. Госдума планирует провести актуализацию критериев, по которым населенные пункты получают статус моногородов. По предварительным оценкам, новым критериям могут не отвечать половина текущих моногородов.
Российская фигуристка Александра Трусова во время тренировки на Гран-при Канады исполнила параллельный четверной тулуп с двукратным олимпийским чемпионом Юдзуру Ханю.