Собянин: полиция спасла Москву от беспорядков на летних митингах

Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе общегородского расширенного совещания "Профилактика правонарушений" заявил, что несанкционированные митинги в столице не привели к таким тяжелым последствиям, как это произошло в других городах мира, благодаря работе правоохранительных органов.

Собянин отметил, что порядок в ходе несанкционированных митингов был обеспечен не благодаря их организаторам, а благодаря усилиям сотрудников полиции. Именно они помогли сделать так, что эти митинги не привели к таким последствиям, как это было в других городах мира. В качестве примера Собянин привел Барселону, где недавно прошли массовые столкновения протестующим и полиции.

Фото: twitter.com