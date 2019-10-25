В Республике Коми обнаружили останки древнейшего животного

В Республике Коми недалеко от Ухты обнаружили останки древнейшего животного, сообщают СМИ.

Как сообщают ученые, найденным останкам более 372 млн лет. Ученые считают, что они принадлежат ранним четвероногим.

Ранние четвероногие были предками амфибий, рептилий, птиц и млекопитающих. Ученые исследовали найденные останки и пришли к выводу, что древнейшее животное было походе на крокодила.

Длина головы ископаемого животного составляла примерно 27 см.

Фото: twitter.com