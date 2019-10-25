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В Челябинске изымают из продажи колбасу с африканской чумой

Россия » Урал » Челябинск print

Минсельхоз Челябинской области экстренно изымает из продажи колбасу "Бутербродная" производства компании "Итера" из Калужской области. Ранее в этой колбасе был обнаружен вирус африканской чумы свиней.

По информации ведомства, в Челябинскую область было завезено 285,6 килограмм. Минсельхоз Челябинской области планирует уничтожить всю партию колбасы, после того как она будет изъята с продажи.

Темы итера колбаса челябинск минсельхоз бутербродная африканская чума
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