В Челябинске изымают из продажи колбасу с африканской чумой

Минсельхоз Челябинской области экстренно изымает из продажи колбасу "Бутербродная" производства компании "Итера" из Калужской области. Ранее в этой колбасе был обнаружен вирус африканской чумы свиней.

По информации ведомства, в Челябинскую область было завезено 285,6 килограмм. Минсельхоз Челябинской области планирует уничтожить всю партию колбасы, после того как она будет изъята с продажи.