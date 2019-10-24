Потенциал Ростовской области высоко оценили на заседании в Госдуме

В Госдуме РФ впервые состоялось заседание парламентской группы в формате "депутатского треугольника", где обсуждались вопросы социально-экономического развития Ростовской области.

Парламентарии рассмотрели приоритетные задачи, стоящие перед регионом в сфере развития промышленности и энергетики. Обсуждались и варианты принятия необходимых мер по их решению на федеральном уровне.

Последние три года в регионе наблюдается устойчивая динамика роста индекса промышленного производства, при этом темпы роста на Дону выше среднероссийских. То, как дальше будут развиваться отрасли экономики, зависит в том числе и от реализации нацпроектов, утвержденных Правительством России. И тут на первый план выходит нацпроект, нацеленный на удвоение к 2024 году объемов несырьевого неэнергетического экспорта. Ростовская область в этом вопросе входит в десятку российских регионов-лидеров. Доля несырьевых товаров в его экспорте составляет — 75 %, хотя среднее значение по стране — 32 %.

Ростовская область отобрана в числе 11 регионов-пилотов, где внедряются самые инновационные подходы к продвижению экспортеров из числа малого бизнеса. Один из проектов — электронная торговля. Первые контракты при поддержке Российского экспортного центра, регионального правительства уже заключены областью на электронных торговых площадках мира.

И все же остаются вопросы, требующие решения на федеральном уровне. Так, для Донского края, который лидирует в сфере сельскохозяйственного машиностроения, в приоритете поддержка машиностроителей. Ранее депутаты обсуждали возможность отмены предоставления господдержки производителям сельхозтехники. Чтобы сохранить данный механизм, донским губернатором были предприняты максимальные усилия.

В августе премьер-министр Дмитрий Медведев поручил включить в бюджет на 2020-2022 годы ежегодные ассигнования в размере 8 млрд рублей для обеспечения устойчивого развития сельскохозяйственной техники. Заместитель губернатора Ростовской области Игорь Сорокин в обращении к депутатам подчеркнул важность оперативной поддержки вносимых изменений в бюджет для помощи отрасли.

Министр экономического развития Ростовской области Максим Папушенко, выступая на совещании в Госдуме РФ, предложил создать систему мониторинга компаний-экспортеров, в том числе из числа МСП, чтобы региональные органы исполнительной власти имели доступ к системе.

Донской регион также обратился за поддержкой к депутатам в вопросах предоставления возможности стать резидентами ТОСЭР индивидуальным предпринимателям. Депутаты рассмотрят предложение ввести в моногородах режим свободной таможенной зоны, снизить пороговый уровень для вхождения предприятий в нацпроект "Производительность труда и поддержка занятости".

Папушенко рассказал о мерах, которые предпринимает Ростовская область для роста экономики и поддержки деятельности инвесторов. В их числе налоговые льготы для инвесторов, создание и развитие новых индустрий, таких как ветроэнергетика и электронная торговля.

На совещании был также поднят вопрос по реструктуризации угольной промышленности. Из бюджетных денег финансируются мероприятия по переселению граждан из ветхого жилья, пострадавшего от ведения горных работ. В этом году на переселение более 300 семей будет потрачено 764 млн рублей. В последующие два года уйдет порядка 1,5 млрд рублей на переселение еще 580 семей. Также остается нерешенным вопрос финансирования капитального ремонта и реконструкции 58 соцобъектов в Ростовской области. По данному вопросу есть поручение президента Российской Федерации.

Правительством Ростовской области совместно с Минэнерго России проведена работа по обследованию объектов, подготовке документации и выполнению проектных работ. В настоящее время утверждены 40 проектов на общую сумму 5 млрд рублей. Минэнерго России внесены изменения в постановления правительства Российской Федерации, позволяющие финансировать реализацию проектов путем выделения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации.