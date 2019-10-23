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Источник Правда.Ру

В красноярской школе используют музыку вместо звонка

Россия » Сибирь » Красноярск print

В красноярской школе №32 отказались от использования школьного звонка. Его посчитали слишком резкой и неприятной. Такое мнение высказал охранник школы Валерий Максименко. Теперь школьники следуют расписанию уроков благодаря современной и классической музыке. Охранник сам находит композиции и обрезает их.

Местные власти отмечают, что детям очень понравилось такое нововведение. Теперь они с нетерпением ждут начала занятий, а также пританцовывают. Ученики и педагоги имеют возможность "заказать" песни. Среди молодежи спросом пользуются композиции "Би-2", "Кино", Димы Билана, Мота, Тимы Белорусских, Эмина и Александра Реввы. Преподаватели предпочитают музыку 80-90-х годов, а также классические произведения.

В городской администрации сообщили, что идею поддержали и в других школах города. 

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что вирус гриппа H1N1 может отложить школьный звонок на неопределенное время. Чтобы остановить распространение опасной болезни, руководство ВОЗ предлагало школам во всех странах мира, где свирепствовал новый вирус, не начинать работу после каникул в учебном году 2009-2010, если эпидемия A/H1N1 усилится. И открыть их, лишь когда пик заболеваемости будет пройден.

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Темы би-2 мот кино эмин музыка дима билан школьный звонок александр ревва тима белорусских
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