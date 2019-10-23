Редкая болезнь лишает жителей тюменской деревни возможности ходить

В деревне Ачиры Тюменской области уже двум местным жителям поставили редчайший диагноз - гаффская болезнь. Основные симптомы этого недуга - острая боль в мышцах и невозможность ходить. Этот же диагноз поставили многим местным животным, которые почти сразу погибли.

Эксперты Роспотребнадзора установили источник заражения. Им оказалась рыба из местной реки. Специалисты уже взяли пробы воды и экземпляры речных животных, чтобы провести эпидемиологическое расследование. Медики обходят дома деревни и предупреждают местных жителей об опасности употребления выловленной рыбы.

На данный момент гаффская болезнь практически не изучена. Методов её лечения также ещё нет.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о редкой болезни, которая превращает тело девушки в мумию. В мире зарегистрировано всего 200 случаев болезни Гю́нтера, вызванной наследственным нарушением метаболизма. Она ведет к светочувствительности, поражению кожи, суставов и анемии.

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