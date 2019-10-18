Появились новые доказательства принадлежности РФ арктического шельфа

Министерство обороны получило новые доказательства принадлежности РФ шельфа Северного Ледовитого океана. Об этом заявил вице-премьер Юрий Борисов в рамках заседания Морской коллегии.

Минобороны проводило дополнительные исследования. Вице-премьер Юрий Борисов считает, что полученных данных будет достаточно, чтобы обосновать заявку России на заседании комиссии ООН, которое запланировано на февраль следующего года.

Юрий Борисов напомнил, что Россия еще в 2015 подала в комиссию ООН заявку по установлению внешней границы континентального шельфа в Северном Ледовитом океане. После этого состоялось 11 заседаний.

На этих заседаниях были нужны дополнительные доказательства для обоснования континентальной природы отдельных структурных элементов арктического бассейна.

Вице-премьер сообщил, что на 50-й сессии, которая проходила в июле этого года, подкомиссия не приняла доводы российской делегации по вопросу построения внешней границы континентальной окраины в пределах южной части хребта Гаккеля.

Для расширения шельфа нужно было предъявить доказательства континентальной природы прилегающих к нему геологических структур на дне океана. Для этого цели были организованы новые экспедиции на Северный полюс, которые продолжались более 10 лет.

Специалисты предполагают, что запасы углеводородов могут составлять примерно 4,9 миллиарда тонн.

Фото: twitter.com

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