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Источник Правда.Ру

Московские школьники сдадут нормы ГТО с учителями

Россия » Центр » Москва print

В Олимпийском центре имени братьев Знаменских 26 октября пройдет осенний фестиваль "ГТО с учителем". В нем примут участие сборные команды обучающихся и учителей московских школ. Мероприятие, организатором которого выступает Центр патриотического воспитания и спорта, призвано укрепить связь между учителями и учащимися, создать атмосферу командной работы.

"Мы хотим, чтобы учительство стало примером для учеников в таком важном вопросе, как любовь к спорту, умение добиваться цели. К участию в командном зачете допускаются школы от каждого межрайона в составе 12 человек: пять юношей, пять девушке и два учителя. Учителя смогут показать ученикам на собственном примере, как надо выполнять нормативы ГТО", — рассказала на селекторном совещании департамента образования и науки города Москвы директор Центра патриотического воспитания и спорта Ольга Ярославская.

В свою очередь заместитель руководителя столичного образовательного ведомства Марина Смирницкая отметила, что сдача нормативов ГТО является неотъемлемой частью высоких образовательных результатов, которые демонстрируют московские школьники.

Сегодня в Москве действуют 216 площадок, на базе которых в каждом округе ежедневно осуществляется прием нормативов ГТО. Для получения знака ГТО необходимо зарегистрироваться на портале gto.ru, выбрать на сайте voenpatriot.mskobr.ru площадку и время для выполнения испытаний, получить допуск врача и выполнить необходимое количество испытаний в соответствии со своей ступенью. ГТО включает в себя 11 ступеней, из которых в школе реализуются первые шесть. Ольга Ярославская также напомнила, что родители могут сдавать нормативы ГТО вместе с детьми на тех же площадках. По ее словам, такой подход помогает формировать дружественную среду в семье.

Темы гто осенний фестиваль гто с учителем
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