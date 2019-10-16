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Источник Правда.Ру

Заемщик пытался заколдовать приставов, чтобы не платить кредит

Россия » Юг » Ставрополь print

Житель Ставропольского края пытался заколдовать судебных приставов, чтобы они забыли про его кредит. Мужчина взял в кредит 160 тысяч рублей и перестал выходить на связь. Ни одного платежа по займу он также не сделал. Тогда его начали посещать судебные приставы. Должник сразу же обвинил их в "посягательстве на дипломированного мага и целителя".

Более того, заемщик сам начал посещать местное отделение ФССП каждый день и применять "магические заклинания", чтобы приставы забыли о его кредите. Когда служба заблокировала все банковские карты мужчины, он сразу же вернул весь долг.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о магах проходимцах, и о способах защититься от них. Как считают юристы, проще всего наказать тех магов и колдунов, у которых есть лицензия на их деятельность. (Но многие не хотят легализоваться, мол, мистика из-за этого исчезает). Только не смейтесь: лицензия выдается этой категории "специалистов" как индивидуальным предпринимателям. Со всеми вытекающими.

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Темы фссп магия кредит ставрополь
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