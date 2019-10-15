В Люберцах полицейские задержали мужчину с мешком конопли массой 3 кг

В подмосковных Люберцах полицейские задержали мужчину с мешком конопли массой 3 килограмма.

Об этом ТАСС сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Сообщается, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 228 УК РФ "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов".

Примечательно, что житель Люберец ранее уже был судим.